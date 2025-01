Valerio Scanu a Domenica In, "ho una sensazione". Brutti sospetti su Rita Pavone

19 gennaio 2025 a

Sono i due grandi protagonisti di Ora o mai più, Valerio Scanu e Pierdavide Carone. E bissano a Domenica In, dove Mara Venier li fa cantare e chiacchierare scatenando i commenti a caldo dei telespettatori di Rai 1.

I due giovani cantanti sono usciti trionfalmente da Amici di Maria De Filippi, per poi conquistare spazio, titoli e riconoscimenti anche tra i "grandi", al Festival di Sanremo. Scanu lo ha addirittura vinto, con la tanto bistrattata Per tutte le volte che nel 2010 (era il pezzo con il chiacchieratissimo ritornello "A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi"...). mentre Carone aveva raccolto commenti commossi per il duetto virtuale con Lucio Dalla, che quando era ancora in vita aveva scommesso su di lui.

I due sono finiti un po' nel dimenticatoio, non senza polemiche, e ora riprovano a riconquistare visibilità nel programma del venerdì sera di Rai 1 ideato da Carlo Conti e condotto da Marco Liorni. E i fan si dividono.

"Io ho la sensazione che Valerio a Ora o mai più non si senta molto a suo agio, in primis per l'accoppiata con Rita Pavone che non c'azzecca nulla e poi anche perché ogni volta che partecipa a un programma deve subire sempre i soliti commenti. La performance a Domenica In è da 10", sottolinea su X un fan di Scanu. "Dite ciò che volete ma la voce di Valerio è unica speciale emozionante ricca di colori e sfumature come poche al mondo, è pura magia, mi emoziona come nessuno", "Valerio Scanu sceglierei sempre e solo te".

E ancora: "Difficile capire perché Valerio Scanu non entra nel cuore di tanti. Probabilmente pregiudizi che niente hanno a che fare con la canzone oppure perché è uno senza doppie facce", "Mi piacerebbe vedere Valerio Scanu in un film di Ferzan Ozpetek, sono certa che lui l'aiuterebbe a tirar fuori il meglio della sua vena attoriale. Insospettabile direi", "A me questa continua lotta tra Valerio Scanu e Pierdavide Carone fa schiattare", "Lasciando perdere se è simpatico o no, indubbiamente Scanu ha una bella voce e a me fa tenerezza perché viene tanto boicottato", "Io me la ricordo l'emozione di quel Sanremo", "Scanu odia così tanto Pierdavide...", "Ma perché Scanu risponde al posto di Pierdavide?".