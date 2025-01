Amadeus impacchettato da Stefano De Martino: record storico per Affari Tuoi

Daniele Priori 22 gennaio 2025 a

Il ciclone De Martino non si ferma più. Il nuovo signore dei “pacchi regionali” dell’access prime time di RaiUno a tre settimane da Capodanno ha sbancato l’Auditel e segnato un nuovo record, superando, nella puntata di lunedì sera, la barriera dei 7 milioni di telespettatori sintonizzati sul game show che apre la prima serata del primo canale Rai. Un dato che porta come un fulmine De Martino in vetta alla classifica Auditel dalla ripresa di Affari tuoi, tornato in tv nel 2023 sotto la guida di Amadeus, ad oggi.



Un risultato, quello del 20 gennaio 2025, che fa così balzare la conduzione di De Martino del gioco dei pacchi anche nella top five dei migliori ascolti di tutti i tempi per Affari tuoi che- prima dello stacco durato sei anni – era andata già in onda, è bene ricordarlo, dal 2003 (un’altra era geologica, televisivamente parlando) fino al 17 marzo del 2017. Ora, con i 7 milioni e 19mila spettatori, pari a uno share medio del 32,3% e punte d’ascolto che hanno raggiunto addirittura il 42,9% di share per la cifra monstre di 9 milioni 200 mila spettatori, Stefano è al quinto posto.

Per trovare chi ha fatto meglio dobbiamo, infatti, tornare agli esordi della trasmissione che nei primi cinque anni, tra il 2003 e il 2008, raggiunse risultati oggi semplicemente impensabili per qualsiasi trasmissione di prima serata, tranne forse proprio la versione De Martino di Affari tuoi che va in scia alla record lady del programma che, tra tanti conduttori uomini, è l’unica donna ad aver guidato lo show: Antonella Clerici. È sua la puntata più vista di Affari tuoi, datata 29 marzo del 2006 con 9 milioni 135 mila spettatori sintonizzati su RaiUno e uno share del 31,6%. Antonella aveva così battuto il record assoluto, segnato l’anno precedente, il 21 settembre del 2005, dal cambio della guardia che con Pupo al timone raggiunse 8 milioni 764 mila telespttatori con il 32,89% di share.



Iniziò bene anche la lunga gestione di Flavio Insinna che nelle sue puntate di esordio, durante l’autunno del 2007, toccò quota 8 milioni 329mila spettatori e uno share del 30,04%. Al quarto posto nella particolare (e un po’ diacronica) classifica degli ascolti di Affari tuoi di tutti i tempi la prima puntata della prima stagione del programma, condotto all’origine da Paolo Bonolis. Parliamo addirittura dell’ottobre 2003 quando i telespettatori al seguito del gioco dei pacchi allora sconosciuto furono 7 milioni 217mila spettatori pari a un 26,2% di share, di poco sopra il record di oggi firmato da De Martino in cui a differire è la percentuale dello share, dovuta ai vari cambiamenti nei metodi di rilevamento occorsi nei due decenni trascorsi. Nel mezzo della storia tra la fine del primo ciclo e il nuovo inizio datato 2023 gli ascolti hanno sempre tenuto, fino a un calo netto registrato nell’inverno 2017 quello che, con Insinna e le sue note intemperanze nei fuorionda, segnò lo stop per il programma che chiuse con uno share al 14% e 3, 3 milioni di ascoltatori. Un dato simile a quello della ripresa del programma, nel settembre di due anni fa che, nonostante le doti considerate (quando era in Rai) pressoché taumaturgiche di Amadeus ha impiegato qualche mese a riprendere la rincorsa che però, poi, a primavera dell’anno scorso è tornata a farsi notare con le puntate del mese di marzo 2024 che superavano tutte i 6 milioni di ascoltatori (record il 5 marzo scorso con 6 milioni 455 mila spettatori) dati che superavano quelli della fase migliore di Insinna che tra il 2007 e il 2008, picchi a parte, superava di media i 6 milioni di ascoltatori, così come Carlo Conti nel suo breve passaggio tra i pacchi nel 2015. Per De Martino ora, sulla scia del successo nel preserale, in arrivo anche un doppio impegno. Dal 28 gennaio, infatti, la sfida del nuovo giovane Re Mida Rai si sposta anche sul secondo canale dove, come promesso, non tradirà l’appuntamento col suo show nel prime time Stasera tutto è possibile. Chissà che non provi a sbancare l’Auditel anche sulla rete cadetta di Mamma Rai.