Vasco Rossi, "Non venire": il drammatico messaggio prima di atterrare negli Usa

25 gennaio 2025 a

a

a

"Questa è la situazione qui a Los Angeles… La paranoia e la paura di incendi sulle colline è ancora molto alta": Vasco Rossi ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram di essere andato in California a vedere con i suoi occhi la drammatica situazione incendi che da alcune settimane sta devastando il territorio. Nei giorni scorsi aveva annunciato la sua visita scrivendo: “Mi metto un paio di occhiali neri da sole e vado a vedere quello che succede”, citando un suo celebre brano, “Duro incontro”. In questi giorni, quindi, si trova lì e da lì sta mostrando con alcune immagini e video come stanno le cose. Il rocker aveva comprato anni fa una casa proprio sulle colline di Hollywood, al nord della città colpita dai roghi.

In un post su Instagram, a corredo di un video che mostra le fiamme e il fumo, il cantante ha scritto: "Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. (project manager, ndr) americana Marina con scritto ‘Non venire, non venire’. Rimango sbalordito, non capisco, quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato un incendio all’interno del Griffith Park proprio sopra l’abitazione. Aveva visto le fiamme". E ancora: "Lei e Lukas erano corsi a raccogliere le cose più importanti e preziose. Per lei i suoi animali. Per lui i dischi di backup di tutti i lavori dello studio di registrazione, per caricarli sulle loro auto. Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo sotto controllo e spento l’inizio di un incendio che sarebbe stato molto pericoloso. Dopo un paio d’ore tutto era tornato normale".

Ti fai una canna? "Dopo una settimana...". Vasco Rossi, altro attacco a Salvini

Vasco Rossi, infine, ha chiosato: "Nell’aria si sente ancora odore di fumo… o forse è una sensazione, chissà. Alcuni in giro indossano la mascherina. Io comunque ho cominciato i miei allenamenti in quota… Dal vostro non inviato… stay tuned (restate sintonizzati)”.