C'è Posta per Te, Annalisa entra in studio così: il dettaglio non passato inosservato

Nuova puntata di C'è Posta per Te. In onda sabato 25 gennaio su Canale 5, Maria De Filippi accoglie Annalisa. Ad anni di distanza dalla partecipazione ad Amici, la cantante è tra le ospiti della trasmissione. Ma con un vistoso cambio, ossia il look. Niente reggicalze e minigonne, l'artista per l'occasione ha optato per qualcosa di più sobrio.

Dalla De Filippi Annalisa si è presentata con vestitino giacca firmato Sara Wong, un modello corto e avvitato con l'abbottonatura monopetto laterale, i bottoni a contrasto in argento e delle frange lungo la cucitura frontale. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il vestito viene venduto a 850 euro.

Non sono poi mancati altri accessori, tutti rigorosamente neri. La cantante ha infatti indossato un paio di calze nere coprenti, abbinandole a degli stivali di pelle in tinta alti fino al ginocchio. Si tratta dei Blake 85mm firmati Jimmy Choo, la cui particolarità sta nel design a punta e il tacco alto ma a zeppa. La loro cifra? Ben 1.295 euro. Eppure un dettaglio non è passato inosservato: all'anulare sinistro sfoggiava per la prima volta fede e anello con maxi diamante incastonato. Con ogni probabilità l'anello di fidanzamento.