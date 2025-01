Affari Tuoi, bufera su Simona: "Presuntuosa, ipocrita, non la sopporto". Cosa è successo

26 gennaio 2025 a

La partecipazione di Simona ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha suscitato lo sdegno dei telespettatori. La concorrente ha giocato in rappresentanza della Regione Marche. Di professione è un'istruttrice di nuoto sincronizzato, è mamma di Filippo - di appena due anni - ed è sposata con un idraulico. Ma si è presentata con la mamma, che ha detto di avere dei poteri predittivi. Ma tant'è.

Ciò che ha fatto più infuriare i telespettatori di Affari Tuoi è stato l'atteggiamento esibito da Simona durante la puntata. Alcuni, infatti, hanno ritenuto che la donna fosse molto sicura di sé. Ma poi sono rimasti esterrefatti quando ha rifiutato i 50mila euro per accettare i 38mila. "Prima vuole fare quella che va fino in fondo, la presuntuosa, poi si ricorda di avere un figlio e accetta... boh la gente incoerente non la sopporto", ha commentato su X Astrid.

Prima vuole fare quella che va fino in fondo, la presuntuosa, poi si ricorda di avere un figlio e accetta... boh la gente incoerente non la sopporto #Affarituoi — (@Astrid93114114) January 26, 2025

Altri telespettatori, invece, hanno notato una costante nel programma di De Martino. Tutte le concorrenti che partecipano sono molto avvenenti. E qualcuno si è addirittura chiesto se si tratta di un requisito fondamentale. "Abbiamo capito che per giocare ad Affari Tuoi bisogna essere strafiga", ha commentato un telespettatore su X.