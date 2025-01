Affari Tuoi, Simona e la mamma? "St***, te l'avevo detto!": dopo i titoli di coda...

27 gennaio 2025 a

Sui titoli di coda di Affari tuoi si scatena la perfida ironia dei telespettatori del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Domenica 26 gennaio, in studio, c'è la bella Simona da Loreto (Ancona), ex pacchista delle Marche. Istruttrice di nuoto sintonizzato, ex atleta agonistica, sposata con un bimbo piccolo accompagnata dalla mamma, la signora Alberta. "Mi dicono particolarmente fortunata con i numeri", spiega il padrone di casa. "L'ho portata apposta", conferma la concorrente. Sarà verò, peccato che alla fine non vada come sperato.

Si arriva infatti in fondo con due pacchi decisamente antiteci: uno blu da 200 euro e uno rosso da ben 200mila euro. Mamma Alberta si dice sicura che la figlia abbia in mano quello "pesante", ma Simona pensa al bimbo e al futuro e accetta l'offerta del Dottore da 38mila euro. Bene? Non proprio, infatti scopre di avere nel suo pacco proprio 200mila euro. E giù sfottò su X.

"Non c'era bisogno si essere scioccate. Con quelle offerte era ovvio che avessi un pacco importante", "Mi dispiace per la bellissima concorrente, ma è stata una delle partite peggio giocate e più incoerenti della storia di Affari Tuoi", "Dottore dovevi offrire 30k tanto la torla li prendeva lo stesso", "Si sentiva i 200.000, doveva continuare fino alla fine", "Per com’era partita… li pescava manco avesse i Raggi X... Destino e tutto crederci andare fino in fondo... Capisco il desiderio di avere una vincita ma mi ricorda una partita molto simile (destino etc) finita allo stesso modo che peccato", "Taaac si sapeva che avevano 200mila euro proprio chi non rischia e non sa giocare incredibile ignoranza", "Bisogna avere le pal***e per vincere", "Azzecco le sensazioni da casa, vado lì e uso il cervello che non usano i concorrenti", "Ebbene sì. Stasera ho tifato per il dottore e lo ammetto", "Posso dire che questa è stata la peggior giocata degli ultimi mesi?", "Dovevi sfruttare il tuo dono, cara Simona! Avevi visualizzato anche i 200.000. Peccato", "Se fosse stata coerente con sé stessa sarebbe andata fino in fondo, o se proprio voleva pensare al figlio come diceva, avrebbe accettato i 50k prima. Giocata di mer***a proprio", "Ma na volta... una sola seguitele ste sensazioni!".

In tanti si concentrano poi sulla madre: "Stasera la mamma è stata la reincarnazione di Nostradamus", "E la mamma aveva ragione", "'Sono tanto tanto felice'. Tradotto: rimuginerà sulle scelte fatte stasera per almeno un annetto", "La madre all'apertura aveva l'espressione da 'stupida lo avevo detto!!!'", "Si vuole uccidere questa, altro che va bene così".

"Io dico - scrive un altro telespettatore -, ti senti che ci sono i 200.000, chiami vari pacchi che azzecchi e poi accetti 38.000?", "Se lo sentivano, hanno rifiutato 50.000 ma hanno accettato 38.000... Faccio finta che questo programma sia reale e non farlocco".