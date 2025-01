Affari Tuoi, dopo la puntata spunta questa foto di Erica: "Ma che faccia fa. La faccia della delusa"

29 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi la partita di Erica non è stata delle migliori. Nella puntata andata in onda martedì 28 gennaio Stefano De Martino ha dovuto fare i conti tra un pacco e l’altro con una concorrente che ha cercato di seguire i consigli sciagurati del padre. Infatti dietro alla disastrosa partita di Erica ci sono stati alcuni consigli del papà che l'hanno portata a commettere alcuni errori pesantissimi (col dottore che godeva).

Un cambio azzardato e poi quel pacco chiamato che conteneva i 300.000 euro. Ma è sul finale di partita che si sta per consumare il vero dramma. Il padre consiglia alla figlia di cambiare il pacco numero tre che tiene tra le mani. La figlia è lì per lì per cedere, ma poi decide, a sorpresa, di tenerlo e di andare fino alla fine con quel numero che per lei ha diversi significati. E così quando apre il pacco c'è la plastica dimostrazione che aveva ragione: nel numero 3 c'erano i 20.000 euro che si porta a casa, mentre sul bancone dello studio resta l'ultimo pacco, quello blu che la concorrente è riuscita a schivare. Ma nel volto di Erica, poco prima dello stacco su De Martino che annuncia la fiction su Rai Uno in prima serata, ecco che si legge tutta le delusione per una partita buttata al vento. Soprattutto per i consigli di papà. E così sui social c'è chi posta la foto di questo frame ed esclama: "Ma che faccia fa, la faccia di chi è molto deluso".