Il Volo, la confessione choc di Ginoble: "Soffro di attacchi di panico, mi sento molto solo"

Ieri, martedì 28 gennaio, è andato in onda un servizio delle Iene che ha visto come protagonisti Il Volo. Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto erano impegnati a Parigi, una delle tappe del loro tour europeo. Ma, nel frattempo, hanno confessato cosa pensano veramente l'uno dell'altro. In particolare, i giovani artisti hanno anche commentato e smentito alcune notizie diffuse sul loro conto. "A vent’anni ci siamo divertiti molto…ora a 30, 31 anni è cambiato tutto - ha spiegato Pietro Barone -. Ora non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere un paio d’ore ed è finita – ha proseguito –. La mia paura è quella di non riuscire a costruire una famiglia".

Ma i giovani artisti devono fare i conti anche con gli attacchi d'ansia e di depressione. "Vivere 15 anni insieme quasi tutti i giorni non è facile - ha precisato Ignazio Boschetto -, è fondamentale avere i propri spazi. Sono cresciuto in fretta, a cinque anni aiutavo mia sorella a mandare avanti la casa, nostra madre era malata. L’anno scorso sono arrivati gli attacchi di panico, nonostante avessi tutto quello che desideravo, lavoro, moglie – ha dichiarato – ora ho imparato. So che la mia vita è stupenda e non mi manca niente, capisco che è solo un momento e vado avanti".

In un gruppo, però, ci possono essere anche momenti nei quali ci si sente molto soli. "Secondo me tra di noi ci sono anche delle cicatrici antiche - ha ammesso Gianluca Ginoble -. All’inizio Ignazio e Piero stavano sempre insieme, essendo entrambi siciliani, parlavano la stessa lingua, io ero un po’ emarginato, per questa cosa mi sono sentito molto solo".