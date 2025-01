Casa a Prima Vista, Gianluca Torre sconvolge tutti: "Chi mi ha sorpreso di più"

29 gennaio 2025 a

"Casa perfetta è un progetto che unisce il tema della casa alle persone. Io intervisto personaggi partendo dai loro gusti e dal loro rapporto con la casa, ma si va oltre: emergono aneddoti e lati inediti delle loro vite. È un viaggio nell’essere umano, non solo nelle quattro mura". Gianluca Torre, star televisiva di Casa a Prima Vista, è tornato alla ribalta grazie al suo nuovo podcast.

L'agente immobiliare di Real Time, in un'intervista rilasciata a Leggo, ha svelato quale personaggio ospite del suo podcast lo ha stupito di più. "Diletta Leotta, che di case ne sa più di me! Dico davvero, le ho proposto di venire a lavorare con me, speriamo accetti perché è un fenomeno - ha raccontato -. Poi ci sono Davide Oldani e Rocco Siffredi e uno dice 'cosa potranno mai avere in comune?': entrambi sono dei grandi perfezionisti ed hanno progettato mobili legati alle loro attività. Oldani ha disegnato sedute per una fruizione perfetta del cibo, mentre Siffredi ha ideato divani specifici per le riprese della sua Academy".

Gianluca Torre ha poi svelato quali sono i requisiti che rendono una casa perfetta. "La casa perfetta non esiste, ma posso darvi qualche piccolo accorgimento: stilate un elenco delle priorità basato sulle proprie esigenze abitative e un elenco di quello che sarebbe carino avere, dopo di che quando si ha il 90% delle priorità e il 50% dei 'Nice to have' la casa forse non è perfetta ma di certo è pronta per essere acquistata".