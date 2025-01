Sanremo, Angelina Mango rompe il silenzio: "Sono viva, è una bella scoperta". Il messaggio scuote il Festival

29 gennaio 2025 a

Dopo un lungo periodo di silenzio, Angelina Mango torna sui social condividendo una riflessione intima e profonda con i suoi follower. Lo fa a pochi giorni dal via di Sanremo 2025, quel Festival che lo scorso anno aveva vinto. La cantante, che recentemente aveva annunciato una pausa dalla musica e aveva passato la vigilia di Natale al pronto soccorso, ha scelto Instagram per aprirsi e raccontare il suo percorso di rinascita: "Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video."

Angelina, figlia del celebre Mango, vincitrice di Amici e del Festival di Sanremo con il brano La Noia, aveva deciso di prendersi una pausa dalla musica dopo la sua partecipazione all’Eurovision lo scorso ottobre. Ora, però, è tornata sui social con un nuovo spirito, condividendo momenti di vita quotidiana e piccoli dettagli che raccontano una nuova fase della sua vita.

Tra le immagini postate, spiccano la copertina del libro che sta leggendo, Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, due vasi con piantine che germogliano, l’alba di una giornata e il suo barboncino appena adottato. Tutti simboli di una ritrovata semplicità e di un’intensa connessione con la realtà.

A colpire i fan è stata una lettera scritta a mano che Angelina ha pubblicato sul suo profilo, in cui riflette sul significato di “esistere” al di là della presenza pubblica: "A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social. In questo periodo in cui 'esisto' un po' di meno pubblicamente, mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà..."

Con questa lettera e i piccoli scorci della sua vita quotidiana, Angelina Mango sembra voler lanciare un messaggio importante: la bellezza della realtà può esistere anche senza l’approvazione virtuale. Una rinascita personale che i suoi fan hanno accolto con entusiasmo, soprattutto dopo un periodo che, per Angelina Mango, deve essere stato molto difficile.

