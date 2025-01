Il Volo, Piero Barone sconvolgente a Le Iene: "Ho perso la verginità dopo la Hunziker"

30 gennaio 2025 a

a

a

Clamoroso a Le Iene: l'inviato Nicolò De Devitiis raggiunge Il Volo a Parigi, una delle prestigiose tappe del tour europeo e strappa a Piero Barone una confessione intima e piccantissima: la sua impensabile prima volta.

"Io a loro due non ho mai detto ‘ti voglio bene’. Perché faccio fatica ad aprirmi - spiega Barone riguardo ai suoi due compagni, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble -. Io dei tre sono quello più serio, mi piace avere il controllo di tutto. Il bisogno di controllo diventa palese al momento del concerto. Ho delle attività che seguo in ordine". Una "rigidità confermata anche da Ginoble: "Piero se ha un obiettivo fa di tutto per arrivarci, è determinato e non ho mai visto una persona così".

"Negli anni poi sono cambiato - prosegue Barone -, anche dal punto di vista delle avventure. Ad esempio ho perso la verginità dietro a un cespuglio dopo uno show televisivo tedesco presentato da Michelle Hunziker con Jennifer Lopez e Cameron Diaz come ospiti con noi. Adesso dopo un concerto non mi viene nemmeno di conoscere una ragazza per due o tre ore. Ora cerco l’amore. Ho paura di non riuscire a formare una famiglia".

"Attacchi di panico, mi sento molto solo". Il Volo, la confessione choc di Gianluca Ginoble

A Le Iene anche Ginoble ha rivelato dettagli privati che hanno dato una nuova luce all'interazione tra i tre tenori. Per molti, la possibile causa di rottura de Il Volo sarebbe proprio l'incompatibilità tra Gianluca e Piero. E invece...

"All’inizio loro due stavano sempre insieme, anche perché essendo siciliani parlavano lo stesso dialetto e avevano più cose in comune, facevano un po’ comunella e io ero più emarginato. Adesso non è più così, ma da piccolo mi sono sentito molto solo. Se penso di non essere capito da loro? Sì. In realtà con Ignazio spesso non andiamo d’accordo ma per questioni caratteriali, non perché non ci vogliamo bene. Ignazio si chiude spesso in sé stesso e io ho esigenze diverse. Mi commuovo a parlarne, perché è così, queste cose mi commuovono. Io a loro voglio bene più di quello che loro pensano".