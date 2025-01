Il Volo, Gianluca Ginoble e la possibile rottura:" Cicatrici irrisolte", contro chi punta il dito

30 gennaio 2025 a

Se davvero i tenori de Il Volo dovessero lasciarsi, la causa potrebbe non essere l'ambizione di Piero Barone e Gianluca Ginoble, i loro contrasti e le "fregole" da carriera solista di entrambi di cui si parla dietro le quinte da diversi mesi. No, a rivelare qual è la dinamica all'interno del progetto musicale italiano più famoso del mondo, nato dal talent tv Ti lascio una canzone quando i tre erano praticamente bambini è un bel servizio di Nicolò De Devitiis per le Iene.

L'inviato del programma di Italia 1 ha seguito i tre artisti a Parigi, tappa del loro ultimo tour europeo. E le interviste a Piero, Gianluca e Ignazio Boschetto sono, oltre che toccanti e privatissime, decisamente "illuminanti".

"Io con loro due ho vinto Sanremo, nemmeno con mio fratello ho vissuto una cosa del genere - spiega Gianluca, commosso -. Poi è ovvio che siamo umani e oltre Il Volo c’è altro. Tra noi secondo me ci sono anche delle cicatrici antiche, irrisolte, sai quei traumi come quelli che vivi da bambino? Ignazio è solare, anche se magari dentro nasconde dei dolori e delle ombre, quando è in compagnia ti fa sorridere. Piero se ha un obiettivo fa di tutto per arrivarci, è determinato e non ho mai visto una persona così".