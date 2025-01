Il Volo, Gianluca Ginoble e la telefonata di fuoco con Ignazio Boschetto: "Ci cacciano"

31 gennaio 2025 a

Come passa il tempo libero Gianluca Ginoble de Il Volo quando è in tour con gli altri due compagni? Semplice, infastidendo Ignazio Boschetto. A Le Iene, su Italia 1, l'inviato Nicolò De Devitiis segue i tre tenori nella tappa di Parigi, passando con loro ore e ore. Di giorno, di sera, di notte, soprattutto in hotel, in auto o in ristorante per carpire i loro segreti, e strappare ai tre artisti italiani più famosi al mondo le confessioni più impensabili.

Piero Barone, per esempio, rivela di aver "perso la verginità dietro a un cespuglio dopo uno show televisivo tedesco presentato da Michelle Hunziker con Jennifer Lopez e Cameron Diaz come ospiti con noi".

Di Boschetto emerge invece il lato da gran pignolo, solitario ("A cena con Gianluca e Piero non ci vado quasi mai, vivere 15 anni insieme quasi tutto il giorno non è facile, è fondamentale avere i suoi spazi e quando si sta insieme si fa sempre caciara, si mangia troppo, si beve) e un po' pigro: "E' uno che ama la tranquillità, il silenzio", spiega l'inviato de Le Iene. Che con Ginoble, la cui camera d'albergo è comunicante con quella di Boschetto, organizza un agguato in piena regola.

Gianluca spiega che il momento della giornata preferito è quello della skincare, la cura della pelle davanti a uno specchio e con musica rilassante in sottofondo. "Mi faccio le cose mie, mi lavo, mi leggo un libro".

