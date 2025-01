Affari tuoi, Elisa "maresciallo da congedare con disonore. Tutto pilotato": caos a fine puntata

31 gennaio 2025 a

"Solo una fame di soldi, poi accontentandosi degli spiccioli, visto quello che c'era in gioco. Veramente boh, una delle poche volte che sono contenta che abbiano perso i 300mila (e che li aveva si era capito, certo non le avrebbe offerto 50mila per 1 euro).

Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, giovedì sera esplode il "caso Elisa", maresciallo degli alpini che se ne torna a casa con 50mila euro accettando molto presto l'offerta del Dottore, quando aveva ancora in gioco tutti i pacchi rossi pesanti. Beffa delle beffa, alla fine scopre di avere in mano proprio i 300mila euro. E qui i telespettatori si scatenano su X.

"Maresciallo senza coraggio". Elisa perde 300mila euro? Massacrata dai telespettatori | Guarda

"La cosa assurda è come nessuno riesca mai a capire i meccanismi del dottore e alla prima offerta cascano tutti.. ancora peggio con i pacchi che aveva lei", "Mammamia Eli' c'avevi 300,000 euro ma ti rendi conto che ti sei giocata!", "Mi sembra di capire che oggi tra i commenti non è giornata del 'chi troppo vuole nulla stringe!'", "Che accetti a fare il cambio se poi ti fermi a metà partita con tutto il podio ben saldo davanti ai tuoi occhi", "Quanto godo. Nonostante tutte le puntate che ha fatto in studio, non ha capito che se il dottore fa un'offerta così alta è perché hai davanti un rosso alto.

Mai vista una concorrente così stupida. Che poi quei 50mila, tolte tasse e tutto il resto, diventano 30mila". "Vai fai il cambio - sicura? - si tanto è un gioco... I presupposti per una partita spettacolare c'erano tutti... e invece...", "Maresciallo senza coraggio, da congedare con disonore. Si scherza ma non troppo", "Follia accettare così presto con quel tabellone", "Ma poi che ridere tutta questa storia per UN TIRO. Sto male", "La puntata più insopportabile per ora, sia lei che come ha gestito il gioco", "Accetta 50.000. Aveva 300.000 e dice va bene così? Io mi sarei buttata a terra con l'intervento da tso", "Quel 'va bene così' ogni volta che accettano una cifra ma poi si ritrovano sei volte tanto nel pacco non mi suona tanto sincero...".

E c'è anche la frangia complottista: "Pilotato per farla perdere?! ma io mi sarei rifiutata di fermarmi aveva 5 rossi, tutto il podio lì e lei accetta 50mila, la metà di 100mila?! ma veramente?! e per quello che ha aperto dopo, avrebbe potuto avere offerte più alte dal dottore". "Voglio sperare che sia tutto pilotato perché davvero non capisco chi può fare una partita così nel pieno potere delle proprie facoltà mentali". E tanti saluti.