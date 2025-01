Saremo 2025, Carlo Conti si "divora" Amadeus? Girano delle quote impensabili

31 gennaio 2025 a

a

a

Sanremo 2025 sta per iniziare. Riflettori puntati sul palco dell'Ariston, per il ritorno di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica dopo i cinque anni di Amadeus, un lustro segnato dal clamoroso successo del Festival. Ma secondo le previsioni degli esperti Sisal, la prima serata del Festival ha buone possibilità di superare il 61% di share dell'anno precedente, tanto che l'ipotesi viene quotata a 1,57. Cifre che fanno ben sperare Carlo Conti.

Per quanto riguarda i possibili protagonisti della competizione, Giorgia si candida tra i favoriti con il brano La cura per me, dato a 1,40. Subito dietro troviamo Olly con la sua Balorda Nostalgia, quotata a 1,85. Anche Achille Lauro, a 2,50, e Irama, quotato a 3,00, hanno buone probabilità di conquistare un posto nella top 3.

Sanremo 2025, la scelta di Cristina D'Avena fa impazzire l'Italia: ecco che cosa canta

Già, perché Sanremo è anche scommesse e FantaSanremo, la mania tutta social che coinvolge milioni di utenti. Dal fronte FantaSanremo, nelle ultime ore si registra una ulteriore novità, che porta in calce la firma di Cristina D'Avena: ha infatti prestato la sua voce per la sigla ufficiale del gioco. Il brano? Una remake di Occhi di gatto, per l'occasione ribattezzato Occhi di FantaSanremo.