La volta buona, il crollo emotivo di Guillermo Mariotto: scoppia in lacrime, Caterina Balivo lo soccorre

31 gennaio 2025 a

a

a

Rossella Erra, tribuna del popolo a Ballando con le Stelle, tende una mano al giudice Guillermo Mariotto. Come? Con una lettera strappalacrime letta in diretta a La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. I due, nello show di Milly Carlucci, si sono spesso scontrati. ma le parole di Erra posso segnare la fine di una storia fatta di battibecchi continui.

"Ciao Guillermito", ha esordito Rossella Erra nella lettera, "sarai sicuramente sorpreso di ricevere una lettera dalla tua nemica amatissima ma anche se noi siamo come cane e gatto io ti voglio bene e sono preoccupata per te perché - ha poi aggiunto - da un po di tempo non sei più lo stesso".

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si incontrano in studio, cala il gelo da Caterina Balivo | Video

"Da quando ci siamo conosciuti", ha spiegato ancora Rossella, "hai fatto un po’ di battute cattivelle sul mio modo di essere, sulla mia fisicità, tanto che sabato sera mi hai detto ‘sembri l’incredibile Hulk, anzi Hulkessa’ proprio nel filmato quando ero vestita di verde. Però sei fortunato perché tutti voi di Ballando siete una seconda famiglia per me e forse io e te siamo un po’ due fratelli che litigano". Alla fine, Mariotto si è commosso e ha abbracciato la tribuna.