Sanremo 2025, colpaccio di Carlo Conti: "Sul palco dopo 40 anni", chi porta

I Duran Duran saranno i super ospiti della terza serata di Sanremo. Il gruppo - oggi composto da Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor e Simon Le Bon - sarà sul palco dell'Ariston giovedì sera. Ad annunciare la loro presenza, il presentatore e direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ospite in diretta al Tg1. "Abbiamo appena chiuso e abbiamo l'ok definitivo perché dopo 40 anni torneranno all'Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata, il giovedì sera".

Immediata la reazione della giornalista: "Fantastico Carlo, tutti pazzi per Simon Le Bon" ribatte spiegando che "oggi è anche il giorno del nuovo jingle ufficiale del festival 2025 'Tutta l'Italia' di Gabry Ponte" e facendo ascoltare il motivo che fonde il folklore italiano con un beat elettronico con mandolino, tamburello e fisarmonica. E Conti ribatte ridendo: "Certo l'ho scelto io, ma intanto viva i Duran Duran".

Intanto, si avvicina l'inizio del Festival. La manifestazione musicale andrà in scena dall'11 al 15 febbraio, con Conti che condurrà l'evento per la quarta volta in carriera, dopo aver presentato Sanremo nel triennio dal 2015 al 2017. Prima di lui Amadeus.