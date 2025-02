Affari Tuoi, esplode la lite su Pasquale dopo la puntata: "L'indizio c'è e lui non l'ha visto"

01 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi va in scena la disastrosa partita del povero Pasquale. Il pacchista della Calabria nella puntata andata in onda venerdì 31 gennaio delude Stefano De Martino. Un cambio pacco scellerato mette subito la partita sul binario sbagliato e così il dottore a fine serata può gongolare. Pasquale in tutte le 29 puntate passate nello studio del teatro delle Vittorie è stato sempre l'uomo dei pacchi rossi.

Questa volta però ha deciso di cambiare il suo pacco dopo qualche istante di gioco e la scoperta è di quelle che fanno male: Pasquale nel suo pacco, quello ceduto aveva proprio uno dei premi più pesanti 100.000 euro. La partita si è poi conclusa alla regione fortunata con il flop definitivo. E su x si è scatenato l'inferno proprio su Pasquale: "comunque io mi sono affezionata a pasquale ma letteralmente 29 puntate dove tutti avevano paura di chiamarlo perché aveva costantemente pacchi rossi e quando gioca lui CAMBIA???", tuona un telespettatore.

C'è poi chi gli rinfaccia le offerte rifiutate: "Se avevano preso i 30 Mila andavano a casa con qualcosa". Insomma per Pasquale una serata da dimenticare. Ma c'è anche chi trova il tempo per una lite sulla regione fortunata: "è l'Emilia Romagna, c'era il semi indizio dato che era lasciata libera in mezzo a tutto il nord". E subito un altro telespettatore ribatte: "Allora è l’Emilia Romagna altrimenti lasciavano le Marche che aveva detto il fratello, dai su ma cosa dite?!". Solite scintille da una serata di Affari Tuoi.