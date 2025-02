Domenica In, Mara Venier sotto attacco dopo la risposta a Carlo Conti: "Finta felicità"

02 febbraio 2025 a

A Domenica In, nella puntata di questa domenica 2 febbraio, c'è un'ospite d'eccezione in collegamento, Carlo Conti. Sanremo 2025 è ormai alle porte e così il conduttore ha fatto il punto con Mara Venier. Conti ha annunciato il ritorno dei Duran Duran sul palco dell'Ariston. Un grande colpo per Conti. Ma sui social i telespettatori si sono letteralmente scatenati. "Duran Duran che nessuno si fila di striscio in tutto il mondo… stanno parlando come chissà che colpaccio hanno fatto", tuona un utente. E ancora: "Ma perché Carlo Conti dice che sono 40 anni che i Duran Duran mancano da Sanremo se ci sono stati nel 2008?! ", scrive un altro.

Ma sta diventando virale su X una particolare clip di qualche secondo in cui Conti annuncia proprio i Duran Duran e il loro ritorno a Sanremo e la Venier regisce in uno strano modo. E così sempre su X le malelingue si sono subito scatenate: "La reazione di Mara Venier che sembra quasi “ma ti pare?! Ancora loro, ma veramente?!” malcelata da finta felicità".

Insomma come sempre la puntata di Domenica In fa discutere e non poco sui social. E di fatto l'attacco a Mara Venier appare fin troppo pretestuoso. Ma ormai la critica a qualche sfumature del programma è diventato un appuntamento fisso dei leoni da tastiera della domenica...