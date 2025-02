Sanremo 2025, la Gialappa's Band scuote la kermesse: "Un infiltrato all'Ariston

03 febbraio 2025 a

a

a

La Gialappa's Band è un po' l'altra storia (o la contro-storia) del Festival di Sanremo degli ultimi 30 anni. Dopo averlo raccontato per Radio Popolare prima, per Mediaset poi (a loro modo) e per la stessa Rai, i due reduci del trio più irriverente della tv italiana, Giorgio Gherarducci e Marco Santin (l'altro, il "signor Carlo" Taranto, ha appeso il microfono al chiodo) tornerà in onda con Gialappa's dire Sanremo, free su Twitch, YouTube, Instagram, Facebook e tutte le loro pagine social da giovedì 13 a sabato 15 febbraio.

Erano riusciti a destabilizzare Pippo Baudo (convincendo Fiorello a "toccargli il pacco in diretta" sul palco), a far litigare Loredana Bertè e Beppe Vessicchio con un perfido scherzo, fare pace con Teo Teocoli, guadagnarsi i complimenti di Vasco Rossi e gettare Luciana Littizzetto tra le braccia di Michael Stipe, il leader dei mitici Rem superospiti, ottenendone una intervista esclusiva.

Per questa edizione, spiegano Giorgio e Marco a La Stampa, trasmetteranno da Milano ma avranno un infiltrato all'Ariston: "Uno degli artisti in gara. Il nome è una sorpresa che svelerà lui/lei all'ultimo". Del cambio da Amadeus e Carlo Conti dicono di non aspettarsi scossoni: "A me pare una normale staffetta governativa. Da un conduttore nazional popolare di Rai1 a un altro", spiega Giorgio. Secondo Marco "magari ci saranno meno ospiti e co-conduttori. Conti ha promesso che finirà presto e non alle 2 come Amadeus. Vedremo quanto ci riuscirà. In fondo è dall'era Fazio che il Festival non cambia pelle".

Come sorpresa, occhio a Bianca Balti e alla possibile defezione di Fedez dopo quella di Emis Killa: "Con Achille Lauro in gara, lo vedo molto a rischio", suggerisce Santin riferenfdosi alla polemica a luci rosse sulle presunte corna di Chiara Ferragni proprio con il trapper romano di Rolls Royce e C'est la vie.