La Volta Buona, Caterina Balivo gela Donatella Milani: "Sei famosa per quello!", tensione su Rai 2

A La Volta Buona, il programma televisivo condotto da Caterina Balivo su Rai 2, è andato in scena un curioso battibecco tra la padrona di casa e Donatella Milani. Si stava parlando delle nuove rivelazioni di Frabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni. E l'ospite della trasmissione aveva ribadito la bontà della polemica sui Ferragnez, dato che la coppia ha sempre cercato di stare sotto i riflettori. Ma a un certo punto la Balivo è intervenuta per attaccare la Milani: "Donatella anche tu sei stata al centro delle polemiche non molto tempo fa a Ora o mai più..:".

La Milani non ha nascosto un certo imbarazzo alla provocazione della conduttrice di La Volta Buona. "Oh Madonna", la sua reazione. Ma la Balivo ha tenuto il punto: "Donatella Milani per me è diventata famosa per quella che ha avuto un acceso scontro con Donatella Rettore…”. "Lo ammetto… - ha risposto la Milani - Dopo tanti anni non si parlava di me e poi se ne è parlato…”.

L'ospite della Balivo ha poi svelato ai telespettatori di La Volta Buona come fosse nata la lite con la Rettore. "Donatella mi arrivava tardi alle prove…Lei arriva alle 7.30 di sera e alle 9 dovevamo entrare in diretta…E’ una cosa che non sopportavo… A quel punto sono sbottata…”.