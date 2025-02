Aurora Ramazzotti, lo sfogo: "Una str***, snob, se la tira". Cosa è costretta a subire

05 febbraio 2025 a

Aurora Ramazzotti si racconta senza filtri nel podcast Passa dal Basement, condotto da Gianluca Gazzoli. Lo fa condividendo emozioni, esperienze e riflessioni sulla sua carriera, la maternità e il rapporto con i social. "Se dieci anni fa mi avessero chiesto dove avrei voluto essere oggi, avrei detto qui. Sto vivendo un sogno", ha ammesso la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, rimarcando come il suo percorso di vita rispecchi esattamente le aspettative che aveva da ragazza.

Diventata madre di Cesare due anni fa, Aurora ha spiegato come questa esperienza abbia rivoluzionato il suo modo di vedere le cose: "È un’esperienza che ti cambia e ti fa crescere in fretta. Ti regala tanto, ma ti toglie anche qualcosa, ed è normale: tutto nella vita ha un equilibrio". Un cambiamento profondo che ha segnato una nuova fase della sua esistenza.

Parlando della sua relazione con Goffredo Cerza, ha voluto evidenziare quanto sia fondamentale il supporto all'interno di una coppia: "Non credo nella frase sono fortunata ad avere un compagno che mi aiuta, perché dovrebbe essere la normalità". Una visione chiara delle dinamiche familiari, in cui il sostegno reciproco è visto come un elemento imprescindibile.

Aurora non ha nascosto nemmeno le sue insicurezze, legate soprattutto alla percezione che gli altri hanno di lei: "Vivo sapendo che chi mi sta davanti ha un pregiudizio su di me. La mia vita mi ha portato a pensarla così", premette. "Mi dicono spesso che se non fossi Ramazzotti, nessuno mi considererebbe. Le radici fanno parte di chi siamo, e non voglio vergognarmi di ciò che sono e da dove vengo", risponde Aurora Ramazzotti a testa altissima.

Per ultimo, ha toccato un altro aspetto che la riguarda da vicino, l'ansia sociale: "Ho sempre paura che gli altri pensino che me la tiri, sia str*** o snob, io invece cerco sempre di dimostrare che non è così. Questa cosa mi causa spesso ansia sociale", ha concluso Aurora Ramazzotti.