Sanremo, "perché Fedez è vicino al ritiro": tam tam impazzito sul Festival

Roberto Tortora 05 febbraio 2025 a

a

a

Il suo staff nega, ma le voci su Fedez in procinto di ritirarsi dal Festival di Sanremo si fanno sempre più insistenti. In particolare, è il giornalista esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, a lanciare questa ipotesi: “Fedez potrebbe decidere di mollare tutto se l’accoglienza non fosse buona”.

L’ipotesi riguarda chiaramente sia la “reaction” del pubblico in sala sia dei giornalisti in sala stampa sia di chi vota e lo vorrebbe collocare sul fondo della classifica. Parpiglia aveva già anticipato che il brano nella serata dei duetti che canterà Federico Lucia sarà Bella Stronza di Marco Masini. Un brano provocatorio che, di sicuro, non lo allontana dalle polemiche dopo tutto il caos scoppiato con Fabrizio Corona e l’ormai ex-moglie Chiara Ferragni.

"Senza di noi niente Festival": la Rai deposita il ricorso, è un terremoto a ridosso di Sanremo 2025

Di sicuro, con tutto questo chiacchiericcio, Fedez sarà uno degli artisti più attesi all’Ariston. Ormai il suo matrimonio è stato messo in piazza, sono emersi stralci di telefonate e rivelazioni su amanti passate e presenti su cui Corona ci ha fatto il suo solito show. Dal canto suo, Fedez si è già sfogato su Instagram, la moglie ha replicato in tv. L’aria è decisamente pesante. Per ora, come già ribadito, lo staff del cantante nega e smentisce un forfait teatrale e strategico e lui ha, fin qui, regolarmente partecipato alle prove dei brani che dovrà cantare sul palco sanremese.

"L'unica cosa che mi preoccupa": Conti spiazza tutti a una settimana da Sanremo

Altro dettaglio che lo costringerà in gara almeno per le prime tre sere è che le classifiche, oltre il quinto posto, saranno rese note solo dal giovedì. Vada come vada, è destino che il Festival di Sanremo porti con sé una ventata di polemiche ogni anno. Anche per quanto riguarda i rapporti con la Rai. Gli avvocati della tv pubblica, infatti, hanno ribadito che “non esiste festival senza la tv di Stato” e hanno fatto ricorso contro la sentenza con cui i giudici del Tar della Liguria avevano dichiarato illegittimo dal 2026 l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione del Festival da parte del Comune di Sanremo. Nuove puntate ci attendono.