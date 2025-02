Fabio Fazio, l'anti-Musk ospite domenica a Che tempo che fa: l'ultima speranza della sinistra

05 febbraio 2025 a

"Un grande visionario che ha cambiato la nostra epoca". Potrebbe essere Elon Musk, invece no: è Bill Gates. L'ospite di Che tempo che fa sul Nove, domenica 9 febbraio, sarà proprio il pioniere dell'informatica, fondatore di Microsoft, dominatore della scena hi-tech per decenni nonché filantropo multi-miliardario (in dollari, ovviamente). E le parole con cui lo annuncia su X il padrone di casa Fabio Fazio, ineccepibili, danno però l'idea di come debba essere inquadrata la super-intervista esclusiva, altro colpaccio dell'uomo che sussurra (più volte) a Papa Francesco, Emmanuel Macron, Barack Obama.

I più maliziosi sospettano infatti che Gates verrà presentato come l'anti-Musk. Da una parte la vecchia guardia dei guru della Silicon Valley, paperoni sì ma dall'animo progressista, talmente preoccupati per i destini del mondo da investire fior di fondi nella creazione di nuovi vaccini e sistemi difensivi contro le pandemie prossime venture. Loro (come Mark Zuckerberg, patron Facebook, prima del salto del fossato in direzione Trump), erano i buoni a cui la sinistra globale si appigliava, leader nemmeno troppo silenziosi, indicatori della coscienza mondiale.

Gli altri, i "cattivoni", sono Musk, Jeff Bezos & company, tutti in fila davanti alla Casa Bianca se non diretti collaboratori di Donald. Resta sospeso nel limbo invece quello che fino a qualche tempo fa era indicato all'unanimità come il vero "genio dei geni", Steve Jobs: l'uomo che con Apple ha eletto il radical-chicchismo a filosofia non solo di vita, ma pure politica. Non ha fatto in tempo a diventare un nemico, il visionario ideatore di iPad, iPhone e iPod: semplicemente perché l'uomo che ha rivoluzionato le abitudini dell'Occidente è morto prima, nell'ormai lontanissimo 2011, quando Trump era solo un ricchisimo, stravagante palazzinaro protagonista del jet set americano. Non sapremo mai come si sarebbe schierato in questi mesi caldissimi.

Oggi, dunque, ai cultori del politicamente corretto non resta che Gates (e, parallelamente, George Soros). E così, sulla clip di Che tempo che fa che funge da anteprima all'intervista, scorrono le evocative immagini di un giovanissimo Bill, poi a fianco di beniamini come Nelson Mandela, Bill Clinton, Obama (che lo premia), i suoi viaggi da benefattore in Africa. E un suggestivo crescendo musicale in sottofondo. A qualcuno forse, sarà parso di scorgere una voce sussurrare tra le note orchestrali: forza Bill, vienici a salvare.