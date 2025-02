La Volta Buona, il dramma di Wilma Goich: "Non voglio più avere rapporti con Vianello". Balivo sconvolta

05 febbraio 2025 a

Commozione, angoscia e tristezza nella puntata di mercoledì 5 febbraio de La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. Ospite in studio Wilma Goich, celebre cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello. Ed è proprio dell'ex compagno che ha parlato in una lunga intervista, raccontando una vicenda che ha lasciato basita la stessa conduttrice. Al centro della discussione, la morte di sua figlia Susanna e la scelta di Vianello di interrompere qualsiasi contatto con Wilma.

"Con Edoardo Vianello tu non vuoi avere più nessun tipo di rapporto perché quando vostra figlia Susanna è stata male e poi purtroppo è mancata...", ha spiegata Caterina Balivo. Ma a quel punto Wilma Goich l'ha interrotto per completare in prima persona la frase: "Lui non è stato presente. Punto. Lui non c'era. In questi 5 anni, perché il 7 aprile saranno 5 anni...".

"Sua figlia aveva 49 anni, lasciando un adolescente che adesso vive con lei", ha aggiunto la conduttrice di La Volta Buona. "Quando è mancata Susanna - ha proseguito la donna - dopo un po' di tempo ho scritto una lettera a Edoardo e ogni parola che ho scritto era una lacrima. Gli ho scritto una lettera sentitissima alla quale lui non ha mai risposto. Sono 5 anni che aspetto una sua chiamata. Gli ho scritto un'altra lettera poco tempo fa. E non l'ho mandata al suo computer perché non volevo che altri leggessero questa lettera. L'ho mandata a un nostro amico comune. Edoardo l'ha letta, ma poi non mi ha più risposto".