La volta buona, "non poteva parlare". Bianca Santoro gela la Balivo su Sanremo

Anche a La volta buona, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, tiene banco il mistero Fedez al Festival di Sanremo. Un "caso" che parte dalla burrascosa fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni, passa per le accuse di corna incrociate sollevate prima dalla influencer e poi da Fabrizio Corona, amico dell'artista milanese che ha tirato in ballo anche Achille Lauro e finisce con la bomba sganciata poche ore fa da Gabriele Parpiglia.

Secondo il giornalista esperto di gossip, Fedez starebbe addirittura valutando l'opzione di ritirarsi dal Festival: "Potrebbe decidere di mollare tutto se l’accoglienza non fosse buona".

In studio dalla Balivo c'è Bianca Luna Santoro, giornalista molto vicina a Fedez: i due erano stati paparazzati insieme ad altri amici a Capodanno a St. Barth. "Entrambi divorziati da poco ma siamo solo amici. Lui è molto simpatico e smart e l'ho sempre sostenuto", aveva spiegato la Santoro, che ora prende ancora una volta le difese del musicista.

"Fedez si ritira dal Festival di Sanremo?", le chiede la Balivo. "Credo che questo gossip così violento sia esagerato - è la replica secca della Santoro -, Fabrizio Corona è irrispettoso come sempre e si è confermato per quello che è. Dove arriveremo con questa violazione della privacy?".

In studio si accende il dibattito, con Adriana Volpe e Flora Canto, oltre alla stessa Balivo, che le fanno notare come sia stato lo stesso Fedez ad avvicinarsi a Corona. "Corona - puntualizza la Santoro - non poteva fare dichiarazioni, aveva firmato per 10 anni".