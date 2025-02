Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Federica: "Bella e sc***a"

06 febbraio 2025 a

Ieri sera, mercoledì 5 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato Federica in rappresentanza della regione Emilia Romagna. La ragazza ha deciso di giocare insieme alla sorella Giulia e le due hanno pescato il pacco numero 17. Alla fine, Federica ha deciso di accettare l'offerta del dottore pari a 25mila euro. E le è andata bene. Il pacco numero 9 - quello che ha chiamato un attimo dopo - conteneva infatti 200mila euro.

Tra i telespettatori serpeggia un certo malcontento. Alcuni infatti non condividono il modo di giocare di Federica. Il motivo? Nella scelta dei pacchi si affida troppo spesso alla numerologia. "Lei bella e sc*** perché ha cambiato pacco e si è affidata alla numerologia. La sorella è una dea", ha commentato un utente su X. "Comunque questa partita emblema del fatto che la quota numerologia non c'entra niente e che va tutto a caso, salvo casi rari", il messaggio di un altro.

Poi il commento più velenoso, quello di Pietro: "un gran peccato andarsene a casa con la metà della vincita che avrebbe potuto incassare nel 17, poteva tenerselo invece di cambiarlo e dire 'l’8 perché il mio ex che non c’è più giocava a calcio e indossava tale numero'".