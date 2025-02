Affari Tuoi, Federica brucia 50mila euro? Occhio al gesto: anche De Martino sconvolto

06 febbraio 2025 a

a

a

Nella puntata di ieri, mercoledì 6 febbraio di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha giocato come concorrente Federica. La rappresentante della Regione Emilia Romagna ha partecipato al gioco insieme a sua sorella Giulia. Le due ragazze hanno pescato il pacco numero 17. E i numero, in particolare, hanno fatto parte della strategia della concorrente, che alla fine è riuscita a portarsi a casa ben 25mila euro offerti dal dottore.

I telespettatori hanno avuto un rapporto di amore e odio con Federica. Il fatto che la concorrente si sia servita della numerologia per procedere alla scelta dei pacchi non l'ha per niente aiutata. "Lei bella e sc*** perché ha cambiato pacco e si è affidata alla numerologia. La sorella è una dea", ha commentato un utente su X. "Comunque questa partita emblema del fatto che la quota numerologia non c'entra niente e che va tutto a caso, salvo casi rari", il messaggio di un altro.

"Bella e sc***a, a cosa si affida". Federica travolta sui titoli di coda: insulti ad Affari tuoi | Guarda

Ma a un certo punto, con un semplice gesto, ha ammaliato i telespettatori che si sono subito rivisti in lei. Stefano De Martino stava esprimendo a voce alta un concetto: "Semplicemente quando...". E facendolo ha così menzionato il titolo di uno dei brani più celebri di Annalisa. Federica, da fan sfegatata dell'artista ligure, ha mosso le spalle a ritmo canticchiando il ritornello della canzone. "Lei aveva appena perso i 50.000 con il pacco che ha cambiato e invece di andare nel panico si mette a cantare Annalisa la rilevanza della rossa", ha commentato Giovanna su X.