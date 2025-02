Bianca Censori, indiscrezioni-choc dopo i Grammy: "Completamente nuda e dissociata"

06 febbraio 2025 a

"Ansiosa, intrappolata e turbata". Questi sono i tre aggettivi che il giornalista del Robert Crampton sul Times ha usato per descrivere Bianca Censori osservando il suo volto sul red carpet dei Grammy Awards che si sono tenuti a Los Angeles. Un comportamento che è stato notato anche dalla collega del Daily Mail, che ha addirittura parlato di dissociazione. "Aveva un'espressione vuota - ha analizzato Laura Craik - forse perché stava cercando di dimenticare il fatto che milioni di persone potevano vederla nuda. Con la dissociazione ci si disconnette da se stessi e dal mondo circostante".

Stando a quanto analizzato dalla giornalista, Kanye West avrebbe il totale controllo su Bianca Censori: deciderebbe anche cosa dovrebbe mangiare sua moglie e le vieterebbe di parlare in pubblico. I familiari dell'australiana sarebbero molto "preoccupati perché non ragiona più autonomamente".

Il rapper statunitense, dopo la separazione con Kim Kardashian ha avuto una relazione con la modella e attrice Julia Fox. Lei ha dichiarato di essersi "pentita di aver avuto una relazione con lui". Durante un appuntamento, come ha raccontato la donna nella sua autobiografia, Kanye West le avrebbe chiesto di cambiarsi i vestiti perché "non approvava il suo outfit". Mentre durante uno shooting per Interview Magazin Ye si sarebbe offerto di pagarle un intervento al seno perché "non adatto".