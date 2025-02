Casa a Prima Vista, "c'è di sicuro un errore": Sassu umiliato, Pulieri e Mayer se la ridono

06 febbraio 2025 a

Tra una decina di giorni inizierà la quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolarissimo show in onda su Real Time. E gli agenti immobiliari più famosi d'Italia sono già al lavoro per garantire ai telespettatori delle puntate avvincenti e ricche di colpi di scena. Anche in questa edizione ci sarà la grande rivalità tra le due squadre del programma. Quella romana, composta da Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer. E quella milanese, che vanta tra le proprie fila Mariana D'Amico, Gianluca Torre e Ida DI Filippo.

Nel frattempo è già partita la sfida a distanza. Corrado Sassu, per esempio, ha voluto lanciare una provocazione - malriuscita - ai suoi colleghi della capitale. Che cosa ha fatto? Ha chiesto a all'intelligenza artificiale sul proprio telefono chi fosse il migliore agente immobiliare di Roma. Ma la risposta dell'AI lo ha lasciato senza parole. "Ehi Siri, qual è l'agente immobiliare più forte di Roma?", ha domandato. "Gli agenti più forti di Roma sono Blasco Pulieri e Nadia Mayer. Tu vai troppo fuori zona".

Sotto il video postato su Instagram da Sassu hanno commentato anche i suoi colleghi romani. Blasco Pulieri, per esempio, ha scritto: "Siri la sa lunga". E Corrado gli ha subito replicato: "C'è un bug sicuro".