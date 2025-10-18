Casa a prima vista straccia Amadeus

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Casa a prima vista)

Non possiamo definire Casa a prima vista una cenerentola del palinsesto tv ma di certo nessuno si aspettava che questo format che pone al centro della narrazione la ricerca della casa dei propri sogni arrivasse a doppiare in access prime time Amadeus, considerando il formidabile traino su cui poteva contare dopo i suoi successi sanremesi. Mercoledì gli agenti immobiliari milanesi han toccato il 4% di share contro il 2.1% di The Cage sul Nove.

Com’è possibile? Il reality di Real Time ha un profilo più congeniale al target dei canali nativi digitali, con punte oltre il 5% sui 15/24enni e sui giovani adulti 25/34enni, tant’è che gran parte dei “concorrenti” che cerca casa è concentrato fra i 30 e i 40. Il programma è cresciuto progressivamente così come la notorietà dei protagonisti: Ida Di Filippo e Gianluca Torre ora vengono perfino imitati sui canali generalisti. Fa riflettere il fatto che Amadeus, uscito dalla Rai all’apice, non abbia travasato almeno una tranche del suo pubblico sul Nove. C’è una spiegazione. Il pubblico più di nicchia non sempre è disponibile ad aprirsi agli idoli «mass market».