Casa a Prima Vista, due clamorose novità: come cambia il format

Le case da sogno e dei sogni di tutti tornano protagoniste in tv. Da stasera su Real Time, la rete cadetta di casa Warner Discovery, riparte alle 20.30 Casa a prima vista, il format immobiliare campione di ascolti che ha trasformato gli agenti in vere star del piccolo schermo. A parlare sono i numeri dell’ultima stagione con una media di quasi 900mila spettatori a puntata e uno share che ha toccato il 4,5%. Il meccanismo è sempre lo stesso: semplice ma efficace. Protagonisti sono clienti esigenti, con budget spesso tirati e tre agenti pronti a contendersi la vendita. A Milano si sfidano Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico; a Roma il trio formato da Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri; mentre in Toscana entrano in campo Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni.

Professionisti sì, ma con quella dose di ironia che ha conquistato il pubblico crossmediale tra tv e social. La nuova stagione promette però qualcosa in più. Non solo Milano, Roma e Toscana: gli agenti dovranno, infatti, muoversi anche in Piemonte, in Trentino e a Pesaro nelle Marche. Spazio, poi, anche ai “fuori zona”, con missioni che metteranno alla prova anche i mediatori più navigati.

Non mancheranno volti già noti agli spettatori come Edoardo Tommasi, Yasemin Baysal, Lorenzo Magni, Damiano Gallo e Natalina Liguori, mentre tra le novità spunta la new entry romana Giorgia Chiaverini. Il momento clou sarà certamente la puntata speciale Milano contro Roma nella quale perla prima volta i due terzetti si sfideranno direttamente, costretti, però, al tempo stesso a far gioco di squadra perché il territorio da battere per trovare la casa perfetta sarà il Trentino. Due visite a staffetta con gli stessi agenti che commenteranno a vicenda, tra frecciatine e qualche colpo basso, il lavoro dei colleghi. Innovando e replicando la formula di successo, riuscita sorprendentemente a trasformare il mercato delle case in un divertente show televisivo.