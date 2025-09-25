Casa a Prima Vista spiana Amadeus: clamoroso in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Casa a prima vista / Real Time)

Il primo settembre è partita la nuova edizione, la settima, di Casa a prima vista in onda nell’access prime time di Real Time.

Il reality, che vede protagonisti tre agenti immobiliari che sulle piazze di Milano e Roma cercano di soddisfare le esigenze di clienti in cerca della casa dei loro sogni, continua a sfornare ottimi dati d’ascolto con punte che superano i 700mila spettatori e il 4% di share. Anche lunedì 700mila teste col 3.5% lasciandosi alle spalle i concorrenti diretti Joe Bastianich su TV8 e Amadeus sul Nove e dando filo da torcere alle generaliste nella stessa fascia oraria.