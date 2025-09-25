Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Casa a Prima Vista spiana Amadeus: clamoroso in tv

giovedì 25 settembre 2025
Casa a Prima Vista spiana Amadeus: clamoroso in tv

( Real Time, Casa a Prima Vista)

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Casa a prima vista / Real Time)
Il primo settembre è partita la nuova edizione, la settima, di Casa a prima vista in onda nell’access prime time di Real Time.

Il reality, che vede protagonisti tre agenti immobiliari che sulle piazze di Milano e Roma cercano di soddisfare le esigenze di clienti in cerca della casa dei loro sogni, continua a sfornare ottimi dati d’ascolto con punte che superano i 700mila spettatori e il 4% di share. Anche lunedì 700mila teste col 3.5% lasciandosi alle spalle i concorrenti diretti Joe Bastianich su TV8 e Amadeus sul Nove e dando filo da torcere alle generaliste nella stessa fascia oraria.

Con "Balene" trionfa l'amicizia

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di CHI SALE (“Balene-Amiche per sempre”) Rai 1 si aggiudica la ...

Nella puntata gli agenti milanesi Gianluca Torre, Ida di Filippo e Mariana D’Amico erano alle prese con una coppia under 35 alla ricerca di un trilocale nella zona sud-est di Milano. Un interesse, quello per il format, che va di pari passo col mercato immobiliare italiano che ha visto il primo semestre 2025 chiudere in positivo sia per quanto riguarda le compravendite che i prezzi, con buone previsioni anche per il 2026.

Rai 1 trionfa con l'omaggio a Pino Daniele

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Pino è...

Tele...raccomando Nove, Giorgio Panariello? Un botto tra i giovani

Altarini Casa a Prima Vista, bomba di Patalano: "Cosa non puoi dire a fine programma"

La capriola del volto del Nove Amadeus sull'auditel ha cambiato idea

tag
casa a prima vista
amadeus
nove

Tele...raccomando Nove, Giorgio Panariello? Un botto tra i giovani

Altarini Casa a Prima Vista, bomba di Patalano: "Cosa non puoi dire a fine programma"

La capriola del volto del Nove Amadeus sull'auditel ha cambiato idea

ti potrebbero interessare

682x368

Nove, Giorgio Panariello? Un botto tra i giovani

Klaus Davi
655x315

Casa a Prima Vista, bomba di Patalano: "Cosa non puoi dire a fine programma"

Redazione
3072x1864

Amadeus sull'auditel ha cambiato idea

Leonardo Iannacci
267x142

Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano