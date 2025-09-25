Casa a Prima Vista spiana Amadeus: clamoroso in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Casa a prima vista / Real Time)
Il primo settembre è partita la nuova edizione, la settima, di Casa a prima vista in onda nell’access prime time di Real Time.
Il reality, che vede protagonisti tre agenti immobiliari che sulle piazze di Milano e Roma cercano di soddisfare le esigenze di clienti in cerca della casa dei loro sogni, continua a sfornare ottimi dati d’ascolto con punte che superano i 700mila spettatori e il 4% di share. Anche lunedì 700mila teste col 3.5% lasciandosi alle spalle i concorrenti diretti Joe Bastianich su TV8 e Amadeus sul Nove e dando filo da torcere alle generaliste nella stessa fascia oraria.
Nella puntata gli agenti milanesi Gianluca Torre, Ida di Filippo e Mariana D’Amico erano alle prese con una coppia under 35 alla ricerca di un trilocale nella zona sud-est di Milano. Un interesse, quello per il format, che va di pari passo col mercato immobiliare italiano che ha visto il primo semestre 2025 chiudere in positivo sia per quanto riguarda le compravendite che i prezzi, con buone previsioni anche per il 2026.