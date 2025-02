Alberto Rossi di "Un posto al sole" in ospedale, lite in strada tra proprietari di cani: arrivano i carabinieri, finisce malissimo

08 febbraio 2025 a

Una discussione molto accesa tra due proprietari di cani ha agitato la mattinata nel quartiere Flaminio, a Roma. Un alterco che ha attirato l'attenzione dei passanti. "È stata colpa sua che non ha tenuto il suo cane", "No è stato lei che non li ha tenuti". Un episodio comune, certo, che però è balzato agli onori delle cronache quanto si è scoperto che uno dei due contendenti era Alberto Rossi, volto famoso nella televisione italiana.

Alberto Rossi deve la sua celebrità soprattutto al ruolo di Michele Saviani nella storica soap opera Un posto al sole, ambientata nel celebre palazzo Palladini, affacciato sul golfo di Napoli. La serie, che va in onda dal 1996 su Rai 3, ha conquistato generazioni di telespettatori, diventando un punto di riferimento del piccolo schermo.

Ma torniamo alla cronaca, alla lite tra proprietari di cani. L'episodio si è verificato nei pressi di piazza dei Carracci, dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i cani si sarebbero azzuffati, scatenando la tensione. Nessuna conseguenza grave per gli animali, ma il trambusto ha costretto i due proprietari a separare gli animali, scatenando un acceso botta e risposta. Le accuse reciproche su chi fosse il responsabile della situazione hanno poi fatto degenerare la discussione.

Non era chiaro, in un primo momento, se i graffi e le escoriazioni riportate da entrambi fossero il risultato del tentativo di dividere i cani o se fossero stati provocati da un contatto diretto tra i due contendenti. Solo più tardi si è scoperto che la donna coinvolta nella lite ha spinto Rossi, facendolo cadere a terra. L’attore, accusando dolore alla schiena, è stato visitato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito e successivamente dimesso senza conseguenze rilevanti. Entrambi hanno comunque deciso di riservarsi la possibilità di sporgere denuncia.