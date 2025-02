Affari tuoi, il concorrente sfotte il Dottore. De Martino sconvolto, è caos: "Chi è questo pagliaccio?"

07 febbraio 2025 a

"Saranno pure pugliesi come me, ma mi stanno simpatici come un dito nell’occhio". Ad Affari tuoi la puntata non è ancora finita, anzi. Siamo a metà partita e il concorrente, accompagnato in studio dalla moglie, divide i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Un po' giocoliere, un po' showman, molto a suo agio con le telecamere, gli spettatori seduti sulle poltroncine e con i tempi della tv, a un certo punto si permette il lusso di sfottere pure il Dottore, che gli ha appena offerto 25mila euro.

"Finché ci stanno i 300mila, Ste, una volta si viene qua", spiega a De Martino prima di partire con il siparietto: "Però facciamo un po' di scena, forse li tengo, sono tanti soldi, sono tanti soldi...". "Falli vedere!", lo incita la compagna. E lui, agitando il finto assegno: "Papà scusa non lo penso davvero eh... Però dai giochiamo". E rifiuta. De Martino è letteralmente sconcertato, non capendo l'ironia dell'ex pacchista: "Sta giocando, sta giocando...".

"Ma chi è il pagliaccio che sta giocando?", commenta su X un telespettatore. "La moglie del concorrente di stasera è un po’ meno antipatica di quella di ieri sera ma in più ha quelle sembianze da strega accentuate da quella gonna longuette", "Caparbio sto ragazzo, mi piace così. Spero abbia i 300mila", "Mah... forse io ci avrei pensato un attimo prima di rifiutare i 30.000 euro... non credo abbiano i 300.000...", "Questo è meglio che la bocca non la apre", "Ok ma non fare troppo lo spavaldo che poi ci rimani male", "Forse stasera il concorrente è giusto. Almeno che non accetti una misera cifra alla fine". "Stefano - sentenzia un fan - è talmente trasparente che quando regge poco i concorrenti si nota subito".