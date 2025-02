Sanremo 2025, un clamoroso forfait: "Chi non verrà all'Ariston", la rivelazione di Carlo Conti

08 febbraio 2025 a

Stop alla tradizione del "figlio del conduttore in prima fila" all’Ariston. Con l'arrivo - o meglio, il ritorno - di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo, si interrompe un'abitudine consolidata durante le edizioni targate Amadeus, quando José Sebastiani, figlio del conduttore e della moglie Giovanna Civitillo, era un volto fisso tra il pubblico accanto alla madre. Quest'anno, invece, Matteo Conti, che proprio oggi, 8 febbraio, compie 11 anni, non seguirà il Festival dal celebre teatro.

A svelarlo è stato lo stesso Carlo Conti nel corso del podcast Supernova. Il conduttore ha raccontato che sia la moglie Francesca Vaccaro che il figlio saranno comunque presenti a Sanremo durante la settimana del Festival. Tuttavia, Matteo ha manifestato fin da subito la sua inclinazione per una visione più intima dell'evento, lontano dalla mondanità della kermesse.

“Mi ha già detto: io non ci vengo la sera. Non mi presentare nessuno, non voglio conoscere nessuno”, ha rivelato Conti ad Alessandro Cattelan, padrone di casa del podcast. “Ha detto: ti aspetto in albergo, almeno mi metto in pigiama” ha aggiunto con un sorriso il conduttore.

Così, il giovane Matteo resterà lontano dai riflettori sanremesi. Un dettaglio che si inserisce nella linea di riservatezza scelta dai suoi genitori fin dalla nascita: il volto del bambino, infatti, non è mai stato mostrato pubblicamente. Conti e la moglie hanno sempre evitato di esporlo sui social o in immagini diffuse dalla stampa, ricorrendo a stratagemmi per garantirgli la massima privacy.