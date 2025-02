Blanco spaventa Sanremo 2025: "Ecco dove mi nasconderò", il messaggio alla vigilia

10 febbraio 2025 a

Un compleanno speciale per Blanco, che oggi - lunedì 10 febbraio - spegne 22 candeline e celebra l’occasione con una riflessione dedicata al Festival di Sanremo, la cui edizione 2025 inizierà domani. Pur non essendo tra i protagonisti sul palco, l’artista sarà comunque presente nella kermesse musicale come autore di tre brani in gara: La cura per me di Giorgia, Se t’innamori muori di Noemi e Lentamente di Irama. La sua ultima partecipazione in veste di concorrente alla kermesse fu quella, chiacchieratissima, in cui distrusse a calci la coreografia floreale sul palco dell'Ariston.

Tant'è, sui social il cantautore ha condiviso un messaggio carico di emozione: "Questa volta non sarò davanti ai riflettori, ma dietro le quinte nascosto tra le righe che ho avuto la fortuna di scrivere. È un ritorno diverso, forse più silenzioso, ma non meno profondo. Auguro il meglio a questi grandi artisti, che il palco vi illumini e che le canzoni trovino casa nei cuori di chi ascolta".

Blanco ha già lasciato il segno nella storia del Festival, vincendo nel 2022 con Brividi, in coppia con Mahmood. E proprio Mahmood sarà uno dei volti di Sanremo 2025, scelto da Carlo Conti – direttore artistico e conduttore – come co-conduttore della quarta serata accanto a Geppi Cucciari.