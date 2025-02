La volta buona, Elodie lascia il collegamento in diretta: Balivo di sasso

11 febbraio 2025 a

I collegamenti da Sanremo di La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ormai entrato in modalità Festival, stanno diventando un piccolo format, ricco di imprevisti, momenti divertenti, piccanti, imbarazzanti.

Lunedì il clima era ancora di festa. Probabilmente oggi si avvertirà maggiore tensione, a poche ore dal debutto di questa sera. Ma intanto sta diventando virale il "blitz" di Elodie, raggiunta dall'inviata della Balivo in Riviera. La cantante romana, in gara con Dimenticarsi alle 7, è una delle più attese. I telespettatori fanno notare che rispetto ai colleghi, l'interprete di Black Nirvana, Bagno a mezzanotte e Tribale, abbia concesso alla Balivo molti meno secondi.

Dal letto d'hotel, all'alba il messaggino di Elodie: si infiamma Sanremo, giornalisti in tilt

Un po' di fretta, certo, ma sempre esplosiva. La conduttrice napoletana, dallo studio, le chiede come ci si scalda in vista di una kermesse così importante (anche se con ogni probabilità non la più emozionante per l'ex Amici, che a giugno si esibirà a San Siro a Milano e al Maradona a Napoli...). Elodie è colta un po' di sprovvista: "Fammi qualche esercizio in onda, per la voce". "Puoi fare brrrr, poi la-la-la-la...". E gorgheggiando se ne va, senza salutare: "E' partita così", commenta l'inviata di La volta buona, un po' spiazzata.