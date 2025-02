Sanremo 2025, Marino Bartoletti dà una lezione ai maestrini: "Beh, allora 'volare oh oh' era da cestinare"

11 febbraio 2025 a

A Sanremo 2025 c'è grande attesa per i big in gara. Saranno 29 e Carlo Conti ha ascoltato più di 400 brani per poi decidere i nomi di chi parteciperà alla kermesse giunta alla sua 75esima edizione. E in questi giorni ha fatto discutere l'analisi della Accademia della Crusca sui testi delle canzoni che approderanno proprio all'Ariston questa sera. Le "pagelle" che valutano il testo dal punto di vista del linguaggio, come riporta l’Adnkronos, sono state stilate dall’accademico Lorenzo Coveri, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Genova, e vedono con la piena insufficienza i Modà (voto 4). Ricevono un’insufficienza (voto 5) Elodie, Francesca Michielin, Gaia, Marcella Bella e Massimo Ranieri.

Il gruppo degli appena sufficienti (voto 6) comprende Bresh, Francesco Gabbani, Giorgia, Irama, Olly, Rose Villain, Sarah Toscano e Serena Brancale. Tra il 6 e il 7 si colloca Tony Effe. Il voto 7 è stato assegnato a Clara, Achille Lauro, Coma_Cose, Fedez, Noemi, Rkomi, Rocco Hunt e The Kolors. Tra il 7 e l’8 oscillano Shablo feat Guè, Joshua & Tormento e Simone Cristicchi. Conquistano il voto 8 Joan Thiele e Wllie Peyote. Infine il voto più bello (9) è condiviso tra Brunori Sas e Lucio Corsi. Le valutazioni linguistiche dell’accademico Lorenzo Coveri - pubblicate dal sito Mentelocale di Genova e rilanciate dal canale ufficiale dell’Accademia della Crusca su Instagram - segnalano che il testo "Non ti dimentico" dei Modà "non soddisfa, fatto com’è di versi lunghi e pesanti, sintatticamente macchinosi, al limite dell’incomprensibilità, dal tono quasi sempre predicatorio".

E su questi giudizi si è espresso Marino Bartoletti che intervenendo su Rai Tre ha affermato: "Beh, se uno avesse letto 'volare oh oh...' lo avrebbe cestinato. La canzone va giudicata con la musica. Il testo è importante ma non ci dà indicazioni definitive...".