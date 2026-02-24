Giuseppe Conte, un imbarazzante delirio: "Perché Giorgia Meloni si occupa di Sanremo"

Colpisce, in particolare, l'ennesimo riferimento al Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi, martedì 24 febbraio. Già, perché il riferimento è del tutto casuale. In breve, tutto nasce da un articolo de La Stampa, secondo cui la leader FdI avrebbe potuto presenziare a una serata della kermesse, seduta in prima fila nel pubblico.

Ricostruzione immediatamente smentita dalla diretta interessata. Ma ovviamente non è bastato. Tanto che il tema si è ripresentato anche ieri, alla conferenza stampa della vigilia della kermesse all'Ariston. Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, ha bollato come "fantascientifica" l'ipotesi di vedere Meloni all'Ariston, lo ha fatto rispondendo all'ennesima domanda 'pelosa' di un giornalista. Dunque la stessa Meloni ha stigmatizzato l'episodio, ricordando come ancora, nonostante, le smentite, il suo nome sia stato associato al Festival. E il giorno dopo Giuseppe Conte che fa? Esattamente lo stesso. "Che imbarazzo...", per citare le sue parole. Tutto per lui, per il grillino, questo imbarazzo.