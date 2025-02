Sanremo 2025, Elodie sfregia Meloni: "Nemmeno se mi tagliassero una mano". In sala stampa si scatena il delirio

11 febbraio 2025 a

Inevitabilmente si cerca di far entrare la politica anche a Sanremo 2025. E questa volta al centro di una domanda spinosissima di Enrico Lucci c'è finita Elodie. L'inviato di Striscia in conferenza stampa all'Ariston prima di porre la domanda alla cantante fa una riflessione: "Hai detto che sei di sinistra ma che non voti Elly Schlein perché ha poco carisma. Al contrario invece, per te, Giorgia Meloni ce l'ha". Ed è qui che arriva la domanda delle domande proprio per Elodie: "Tu voteresti mai per Giorgia Meloni?", chiede l'inviato di Striscia.

La risposta è tagliente in tutti i sensi: "No, non lo farei mai, neanche se mi tagliassero una mano". E subito scatta l'ovazione dei giornalisti rossi. Poi lo stesso Lucci chiede: "Dato che Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti, tu con chi sostituiresti Elly Schlein?".

La cantante prende tempo e risponde: "Fammici pensare". Ma poi non indica nessun nome. Forse per non scontentare i giornalisti progressisti che a quanto pare stanno riempiendo la sala stampa. Del resto solo ieri un cronista ha chiesto a Conti e Gerry Scotti: "Siete antifascisti?". È stato liquidato con un "certo" che ha riempito al stanza e forse ha anche imbarazzato l'autore di una domanda così scontata e anche così "fuori dal tempo", come ha affermato proprio Carlo Conti. Ne vedremo delle belle a quanto pare...