Sanremo 2025, Elodie comincia a cantare ed è il caos: "Licenziateli", un dettaglio fa infuriare tutti

Altra polemica a Sanremo 2025. Questa volta il caso scoppia subito dopo l'esibizione di Elodie. La cantante che si è esibita con la sua "Dimenticarsi alle 7" ha trascinato il pubblico con il ritmo dirompente della sua canzone. Ma da casa in tanti tra gli spettatori si sono lamentati per una acustica davvero fastidiosa: "Le prime parole di ogni canzone non si capiscono e non si sentono, licenziate i fonici", è l'urlo che si alza dalla platea social del Festival.

E in effetti, proprio durante l'esibizione di Elodie le prime parole della prima strofa sono state del tutto incomprensibili. Ma la sensualità della cantante, il suo timbro di voce e il ritmo della canzone hanno fatto dimenticare il flop dell’acustica. E il caso ricorda un po' quanto accaduto a L'anno che verrà con Angelo dei Ricchi e Poveri che di fatto ha insultato proprio uno dei fonici addetti al palco per il "microfono chiuso" e per un problema di acustica. In quel caso però le lamentele di Angelo erano davvero futili dato che l'insulto si è sentito benissimo e dunque il microfono non era aperto ma apertissimo. In questo caso però le critiche all'impianto messo su dai fonici forse trovano qualche ragione di esistere. Almeno in tv è molto difficile intuire le prime parole dei testi.