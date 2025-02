Sanremo 2025, indiscrezioni clamorose: ecco cosa ha fatto ieri sera Amadeus

12 febbraio 2025 a

Tutti incollati al televisore per la prima puntata del Festival di Sanremo 2025. La prima condotta, dopo anni, da Carlo Conti. Tra chi attendeva con ansia la kermesse, anche Amadeus e Fiorello. Stando a quanto fatto trapelare da Salvatore Merlo sul Foglio, l'ex conduttore e co-conduttore "ieri sera hanno guardato Sanremo, ce lo assicurano i loro amici".

A quel punto non resta che "immaginarseli, il conduttore e il mattatore delle ultime cinque stagioni, sul divano, mentre lasciano dondolare i pensieri tra nostalgie e propositi". Una cosa è certa: nella mattinata del "day after", Amadeus non avrà la soddisfazione di un confronto Auditel con Conti. Il motivo è semplice: i dati sugli ascolti non saranno calcolati solo sulla tv ma su tutte le piattaforme.

In ogni caso Conti non si è dimenticato del suo predecessore. Dopo aver sceso la scalinata dell'Ariston, il presentatore ha ringraziato Claudio Baglioni e Amadeus, direttori artistici succedutesi dall'ultima sua conduzione, nel 2017. Un omaggio purtroppo colto a metà dal pubblico a casa, a causa di un problema all'audio che per una trentina di secondi ha privato i telespettatori della voce di Conti. Tanti i commenti sui social. La maggior parte degli utenti ha infatti commentato il "tempismo" del guasto a pochi secondi dall'inizio del 75esimo Festival: "No vi prego partiamo malissimo senza audio non ci voglio credere", "È iniziato da 10 secondi ed è già saltato l’audio", "Non è iniziato nemmeno da 1 minuto e già non si sente più l’audio mi sento già drogata aiuto", ma qualcuno si è spinto un po' con l'ironia postando una foto di Amadeus e la frase "L'uomo che ha manomesso l’audio per 20 secondi".