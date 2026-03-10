La Pennicanza, il siluro di Fiorello sul caso Sal Da Vinci: "Partono le querele"

Nuova puntata per “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Fiorello apre la puntata celebrando Biggio, il suo compagno di avventure: “Io sono felice e onorato di essere accanto all’uomo del momento. Mi dispiace per Stefano De Martino, ma ormai si parla solo di lui… Fabrizio Biggio! Stasera debutta su Rai1 la fiction ‘Le libere donne’. Il Corriere della Sera oggi gli dedica addirittura un’intera pagina. Questo non si ferma più! E pensare che l’ho raccattato per strada… guardatelo con questo sguardo e le braccia incrociate”. Poi conclude: “Ma sentite quest’altro titolo, ‘Grazie a Fiorello ho comprato casa al mare’. Oh, allora metà casa è mia! Quando vi sentite inadatti e inutili… pensate a Fabrizio Biggio!”.

Si passa poi alla televisione e alla ‘svista della Rai’: “C’è Martina Miliddi che fa dei balletti molto vivaci, anche piuttosto sexy. Il balletto in sé non ha nulla di scandaloso, il problema è il post pubblicato dalla Rai: ‘Attenzione, queste immagini potrebbero turbare le vostre capacità cardiovascolari’. Ma turbare chi, esattamente? Avete presente chi avete davanti? Noi abbiamo la nostra Samara!”.