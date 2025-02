Sanremo 2025, Annalisa vota Giorgia: clamoroso a diretta in corso

12 febbraio 2025 a

Endorsement di Annalisa per Giorgia. Mentre l'artista si esibiva sul palco di Sanremo, la collega di "Mon Amour" scrive: "La cura è sentirti cantare". Un riferimento al brano "La cura per me", scritto insieme a Blanco e Michelangelo (che l'ha anche prodotto). Che le due siano legate non è una novità. Durante la serata delle Cover, quella di venerdì 14 febbraio, Giorgia infatti duetterà con Annalisa. Sul palco dell’Ariston porteranno "Skyfall" di Adele.

Intanto la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si sono pronunciate. A fine prima serata tra i primi classificati ci sono, non in ordine di posizione, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro. Stando agli ascolti, la prima puntata del Festival - sono i dati della Total Audience introdotta a dicembre 2024 - è stata seguita nel segmento Sanremo Start (20:41 - 21:10) da 13.327.000 telespettatori per il 51,88% di share. La prima parte (21:15 - 23:26) ha raccolto 16.199.000 di spettatori, 63,68% di share. La seconda parte (23:30 - 1:20) 8.322.000 spettatori per il 69,25% di share. La media dunque è stata di 12.600.000 per il 65,3% di share.

Guardando, invece, l'Auditel tradizionale: il segmento Sanremo Start è stato seguito da 13.029.000 telespettatori, share 51,68%. La prima parte da 15.713.000, 63,61%. La seconda parte da 7.99.000, 68,70%. Media: 11.852.000, 66,2%.