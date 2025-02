Sanremo 2025, Tony Effe irriconoscibile: tatuaggi cancellati

12 febbraio 2025 a

Chi si aspettava un Tony Effe ribelle deve ricredersi. Il cantante è salito sul palco di Sanremo con una veste tutta nuova per i suoi fan: niente tatuaggi e di bianco vestito. Un look che stride con quello scelto invece per il green carpet. All'evento inaugurale, infatti, il trapper romano aveva sfilato a petto nudo e con una maxi pelliccia. Per la prima serata del Festival Effe ha però lasciato tutti senza parole: si è letteralmente cancellato tutti i tatuaggi, apparendo praticamente irriconoscibile.

Come ha fatto? Semplice: con il trucco. L'artista ha usufruito del make-up, ossia dei correttori estremamente coprenti che riescono a mascherare anche l'inchiostro nero. Non è stato comunque il primo ad averlo fatto. Basti pensare a Fedez e Zombie Boy, alias Rick Genest, il personaggio che si era fatto tatuare uno scheletro sul corpo (morto suicida nel 2018).

Cosa ci sia dietro la scelta di Tony Effe di apparire meno trasgressivo non è dato sapersi, ma non è escluso che il cantante abbia voluto lasciarsi alle spalle l'altra immagine. Recentemente, proprio a causa dei suoi vecchi testi - considerati sessisti - è stato escluso dal concerto di Capodanno del Comune di Roma creando un vero e proprio putiferio.