DopoFestival, la Michielin furiosa con Cattelan: "Ma che modi sono?"

"Ci hai messo troppo ad arrivare". Alessandro Cattelan congeda così Francesca Michielin al DopoFestival e lei ci rimane malissimo. Mettiamola così: se è stato un siparietto, è riuscito fin troppo bene perché il gelo era percepibile anche da casa, e non c'entrava la temperatura notturna di Sanremo.

Reduce dall'esibizione all'Ariston, la cantante ex X Factor arriva trafelata e in ritardo da Cattelan e la sua ospitata dura pochi secondi. "Ti lasciamo andare", le dice il conduttore abbracciandola. Lei, che al Festival ha portato l'intensa e autobiografica Fango in paradiso, prima sorride, poi comprendendo che è tutto vero sgrana gli occhi: "Ma come mi lasci andare?".

"Eh purtroppo non abbiamo più tempo Franci, ci hai messo troppo ad arrivare - si scusa Cattelan -. Cioè volendo avremmo fatto anche l'intervista lunga, ma c'hai messo venti minuti".

"Ma come, dai no. Ma che modi sono?", protesta la Michielin sempre più stizzita. "Adesso ti riaccompagno a casa, a dormire. Non puoi perdere la voce, stai vicina a me che sai che ti proteggerò per sempre", prova a glissare il padrone di casa, anche lui visibilmente sulle spine. Francesca però non riesce a farsela passare: "Io non ho parole, si va beh dai. Bella puntata anche secondo me, anche se sono un po' incaz***ta". Ovviamente, con la febbre-Festival alle stesse dopo il debutto da record, il video rilanciato sui social da Striscia la notizia è diventato virale.