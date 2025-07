Francesca Michielin, il durissimo sfogo: "Andate a fanc***"

La cantante ha condiviso su X uno dei tanti commenti ricevuti e si è lasciata andare a un duro sfogo: " A me ormai non frega niente , perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti", ha spiegato Michielin. E ha concluso il suo intervento con un messaggio diretto: " Andaste a f***ulo (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)".

Il post di Francesca è arrivato per replicare al messaggio di un utente che le ha scritto: "Ragazza sei troppo giovane per mettere su chili, datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti piace, ciao". Michielin ha continuato spiegando il suo punto di vista: "Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi personali, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco".