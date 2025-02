Sanremo 2025, Enrico Lucci fa calare il gelo: "Da anni dicevo ai dirigenti Rai di cacciare quel comunista"

12 febbraio 2025 a

a

a

Enrico Lucci non si smentisce mai. Dopo l'assist a Elodie su Giorgia Meloni della vigilia, durante la conferenza stampa di mercoledì 12 febbraio l’inviato di Striscia la Notizia ha offerto il bis a questo Sanremo 2025.

Lo ha fatto lanciando una delle sue classiche provocazioni: "Sono anni che dico ai dirigenti della Rai che quel comunista di Amadeus andava cacciato". Una battuta ironica che ha subito scatenato le risate della sala stampa. Battuta, però, accolta con meno entusiasmo dai vertici Rai, ovviamente.

Il riferimento era chiaro: il passaggio di testimone tra Amadeus, ora volto di Discovery dopo aver guidato per cinque anni consecutivi il Festival di Sanremo, e Carlo Conti, che è tornato a condurre la storica kermesse. Ma il commento strizzava l’occhio anche agli straordinari ascolti registrati dalla prima serata della 75ª edizione del Festival, sotto la direzione artistica di Carlo Conti.

Insultata da uno spettatore alla Ariston? Clamorosa Rose Villain: ecco come reagisce | Guarda

Sempre pungente e pronto a creare scompiglio, Lucci ha poi incalzato direttamente Conti con un’altra domanda spiazzante: "Avresti ospitato Elon Musk?". Il nome del patron di Tesla e X è così tornato a rimbalzare sulle cronache. La risposta del conduttore della kermesse è stata netta: "Sinceramente non avrei voluto un colpo ad effetto del genere. Lo conosco? No. È un mio amico? No. Non ho rapporti", ha scandito in modo netto.