Sanremo 2025, Nino Frassica mattatore assoluto: strepitoso all'Ariston, come sono "ridotti" i vertici Rai

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha regalato momenti di grande spettacolo e comicità, grazie all’inconfondibile verve di Nino Frassica, co-conduttore della serata accanto a Carlo Conti, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. Tra battute surreali, gag improvvisate e riferimenti alla televisione italiana, il comico siciliano ha saputo conquistare il pubblico, scatenando anche le risate dei vertici Rai. Nino Frassica è stato il vero mattatore della serata.

Tanto che l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore generale Roberto Sergio, seduti in platea al teatro Ariston, sono stati inquadrati mentre ridevano di gusto alle battute di Frassica. Il momento ha subito fatto il giro dei social, diventando virale a suon di commenti, confermando ancora una volta il talento unico dell’attore, capace di un umorismo che mescola genialità e nonsense.

Uno dei momenti più esilaranti è stata la gag sugli ascolti televisivi, con Frassica che ha snocciolato improbabili percentuali di audience, mescolando numeri assurdi e dati privi di qualsiasi logica, nel suo classico stile. Un siparietto che ha fatto ridere a crepapelle sia il pubblico in sala che quello a casa.

Affari Tuoi, clamorosa incursione a Sanremo 2025: Nino Frassica fa godere De Martino, il pubblico impazzisce

Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo le 23,20, quando Frassica ha fatto il suo ingresso con in mano il pacco numero 10 di Affari Tuoi, in un’inaspettata incursione del popolare game show nel cuore del Festival. Il gesto ha immediatamente scatenato l’entusiasmo del pubblico e il delirio sui social, che hanno celebrato il momento con meme e commenti entusiasti. Un omaggio ironico e affettuoso al programma condotto da Stefano De Martino, che in un certo senso è riuscito a essere presente anche a Sanremo.